نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. ناهد السباعي ترثى الكاتب وحيد حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة ناهد السباعي السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد التي رحلت عن عالمنا أمس.

ونشرت ناهد صورة له عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : إنا لله و انا اليه راجعون... كنت محظوظة و فخورة ان اول فيلم اعمله كان احكي يا شهرزاد تاليف الكاتب العظيم وحيد حامد و كان ده بالنسبة لاي ممثل فرصة العمر و جائزة انه يشتغل ف فيلم تاليف الكاتب الكبير وحيد حامد...فقدت مصر قامه كبيرة لا تعوض...اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه .