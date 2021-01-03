إنچي المقدم تهنئ متابعيها بالعام الميلادي الجديد 2021

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة إنجي المقدم جمهورها ومحبيها بالعام الميلادي الجديد لعام 2021.

ونشرت إنجي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : سنة جديدة سعيدة علينا كلنا يارب ، 2021 إن شاء الله تكون سنة خير وسلام وصحة وعافية وأمان على الكل يارب.

والجدير ذكره تعاقدت الفنانة إنجي المقدم، على بطولة مسلسل "الاختيار 2"، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة،والمسلسل كان قد انطلق تصويره السبت الماضي في منطقة التجمع الخامس، كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ومن المُقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل "الاختيار2"، سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر، ومجموعة مميزة من النجوم.

