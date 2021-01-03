قالوا لـ دوت الخليج| عادل إمام يحكي تفاصيل آخر مكالمة مع وحيد حامد.. ومصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يسرا

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج الإخباري، بعضها عن جديدهم من الأعمال الفنية في الفترة المقبلة، وبعضها عن الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، من أبرزهم..

هبة الأباصيري



عبرت الإعلامية هبة الأباصيري عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "الوجه الآخر للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا.

وصرحت هبة الأباصيري لـ"دوت الخليج" قائلة: "لم أتردد نهائيا عندما عرض الدور علي، الشخصية التي أجسدها ضمن أحداث العمل جديدة علي ولم أقدمها من قبل، وهي شخصية سيدة أعمال تحمل وجهين بين الخير والشر".

وأضافت: "سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إلى خاصة على مواقع السوشيال ميديا، فالجمهور لا يصدق أنني أقدم هذا الدور، بالإضافة إلى الجمهور العادي عندما يقابلني في الشارع يستوقفني من أجل مناقشتي في أحداث الشخصية ولماذا فعلتِ هذا".

"الوجه الآخر" من بطولة نسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، ومادلين طبر، وعماد رشا، وكارولين عزمى، ومهند حسنى.

كشف الفنان الكبير عادل إمام، تفاصيل آخر مكالمة جمعته بالسيناريست الراحل وحيد حامد، قبل فترة قليلة من وفاته.

عادل إمام

وقال عادل إمام في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إنه تواصل مع وحيد حامد بعد تكريمه في الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمنجه جائزة فاتن حمامة للابداع الفني، مشيرا الى انهما اتفقا على لقاء في اقرب فرصة ولكن ظروف وحيد حامد الصحية منعته من توديع الزعيم.

