قالوا لـ دوت الخليج| عادل إمام يحكي تفاصيل آخر مكالمة مع وحيد حامد.. ومصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يسرا

هبة الأباصيري
عبرت الإعلامية هبة الأباصيري عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "الوجه الآخر للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا.
وصرحت هبة الأباصيري لـ"دوت الخليج" قائلة: "لم أتردد نهائيا عندما عرض الدور علي، الشخصية التي أجسدها ضمن أحداث العمل جديدة علي ولم أقدمها من قبل، وهي شخصية سيدة أعمال تحمل وجهين بين الخير والشر".
وأضافت: "سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إلى خاصة على مواقع السوشيال ميديا، فالجمهور لا يصدق أنني أقدم هذا الدور، بالإضافة إلى الجمهور العادي عندما يقابلني في الشارع يستوقفني من أجل مناقشتي في أحداث الشخصية ولماذا فعلتِ هذا".
"الوجه الآخر" من بطولة نسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، ومادلين طبر، وعماد رشا، وكارولين عزمى، ومهند حسنى.
عادل إمام
وقال عادل إمام في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إنه تواصل مع وحيد حامد بعد تكريمه في الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمنجه جائزة فاتن حمامة للابداع الفني، مشيرا الى انهما اتفقا على لقاء في اقرب فرصة ولكن ظروف وحيد حامد الصحية منعته من توديع الزعيم.
إلهام شاهين
عبّرت الفنانة إلهام شاهين، عن حزنها الشديد لرحيل السيناريست الكبير وحيد حامد.
وقالت إلهام شاهين، لـ "دوت الخليج": "أنا واحدة من الناس عندي شجاعة لكن بغلط .. استاذ وحيد رجل عنده حكمه حتى لما بيطرح اراء وبتبقى جريئة جدًا فهو له اخلاق خاصة جدًا ومحدش يعرف يبقى زيه.. الله يرحمه".
وتابعت قائلة: "هو علامة مهمة جدا في حياتنا وتاريخنا الفني وهو سبب وجودي في الوسط الفني وفي اول بطولة ليا واول من آمن بيا، اتعلمت منه الصدق والثقة في النفس واحترام فني والتنوع .. أشياء كتيرة اوي ممكن تتكتب في كتب .. هو شخصية ناردة ولن تتكرر هو آخر كتاب القيمة الكبير في حياتنا".
واختتمت حديثها قائلة: "آخر مرة شوفته كانت يوم التكريم وجريت على الكواليس عشان أسلم عليه وقعد يدينا نصايح ويقولنا خدوا بالكوا على نفسكوا".
يسرا
نادية الجندي
أعربت النجمة نادية الجندي عن صدمتها برحيل الكاتب الكبير وحيد حامد في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وقالت نادية الجندي، في تصريحات لـ"دوت الخليج": وحيد حامد إنسان رائع، ويُعد علامة فارقة في تاريخ الكتابة بالسينما المصرية.
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