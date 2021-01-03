أوكا يطرح أحدث كليباته اطلع بالبيزه.. فيديو

كشفت الفنانة مى كساب، عن تفاصيل زواجها من مطرب المهرجانات أوكا، مشيرة إلى أن زواجه منها غيّر من شخصيتها كثيرًا.

وقالت

الفنانة مى كساب،

خلال حوارها ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على شاشة "النهار"

بعد زواجى من أوكا، بيتخانق معايا على اللبس وعلى الكعب العالي، حتى فرحي كنت لابسة كوتشى".

وتابعت الفنانة مى كساب "مشفتش فستان فرحي إلا في يومه، وبسبب أوكا غيرت لبس المايوه العادى للمايوه الشرعي، ومكنتش هحس إنه راجل لو معملش كدا.. في الآخر أنا لحمه وهيتحاسب عليا".