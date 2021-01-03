أوكا يطرح أحدث كليباته اطلع بالبيزه.. فيديو

طرح المطرب أوكا كليب أغنية جديدة بعنوان "اطلع بالبيزه" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحرصت زوجته الفنانة مي كساب على الترويج للأغنية عبر حسابها الشخصي على تويتر.
كشفت الفنانة مى كساب، عن تفاصيل زواجها من مطرب المهرجانات أوكا، مشيرة إلى أن زواجه منها غيّر من شخصيتها كثيرًا.
وتابعت الفنانة مى كساب "مشفتش فستان فرحي إلا في يومه، وبسبب أوكا غيرت لبس المايوه العادى للمايوه الشرعي، ومكنتش هحس إنه راجل لو معملش كدا.. في الآخر أنا لحمه وهيتحاسب عليا".
كشف مطرب المهرجانات الشعبي "أوكا"، إنه يبلغ من العمر 30 عامًا، وتزوج وهو في عمر صغير للغاية، مشيرًا إلى أن "جدته" هي من صممت على زواجه في هذه السن.
وتابع "أنا شايل المسئولية من صغرى، وكنت بصرف على أهلى"، مشيرًا إلى أنه عمل بالكثير من المهن المختلفة والمتعبة قبل اتجاهه للغناء، وسبق أن عمل مع والده في محال كشرى.
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