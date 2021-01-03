تستعد لطرح "سوق الجدعنة".. أمينة: هذه تفاصيل مشاركتي في أغاني المهرجانات

كشفت المطربة الشعبية أمينة عن تقديم أغنية مهرجان تحمل إسم "سوق الجدعنة" وهى ديو غنائي يجمعها مع مطرب المهرجانات محمود معتمد، موضحة أنها ستظهر فى الكليب بشكل جديد ومختلف وسيتم عرضها قريبًا.

وأكدت أمينة أن كليب "سوق الجدعنة" سيطرح علي عدة مراحل، تبدأ بطرحها أولًا علي طريقة إلاغنية السينجل لجذب الجمهور المتابع لها بشغف، ثم ثانيًا طرحها على نظام المزج مابين "lyrics" والفيديو كليب لعرضها علي أحد القنوات الفضائية وعبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير ال"يوتيوب" وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وغيرها وذلك بإحساسها المختلف وكلماتها المرهفة.

وأضافت أمينة أن كلمات "سوق الجدعنة" تدور حول الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والمروءة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من رود أفعال بعض البشر الخابثين بل إن لديهم قناعة بأن هذا هو التصرف السليم .

وأستكملت أمينة أنها تواكب تطورات أساليب الغناء الحديث المنتشر حاليًا بين شباب الجيل الحالي إلا وهو تقديم موضة المهرجانات مما لديها من تأثير مبهج وفعال في جميع المناسبات الإجتماعية وغيرها مع مراعاة الأخذ في الإعتبار عدم تقديم كلمات مبتذلة تثير الجدل للحفاظ على المعايير والقيم التي يتقبلها المجتمع .

في سياق أخر تنتظر الفنانة والمطربة الشعبية أمينة عرض فيلم "الشرابية" لمجموعة من النجوم إلا وهم النجمة أمينة ، علاء مرسي ، راندا البحيري ، لطفي لبيب ، أحمد عبدالله محمود ، سليمان عيد ، حسن عبد الفتاح ، علاء زينهم ، جمال فؤاد ، اللبنانية دومينيك حوراني وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي وإخراج معوض إسماعيل ومن المتوقع عرضة بدور العرض السينمائي قريبًا.