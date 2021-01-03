15 حلقة.. محمود كامل يحضر مسلسل شقة 6 مع روبي

قال كامل لـ "دوت الخليج" : العمل يتكون من 15 حلقة وهو من الاعمال الجديد ومختلفة على عالم الدراما ومن المقرر ان يتم تصويره خلال الايام القليلة المقبلة بمجدرد الانتهاء من اختيار باقى ابطال العمل حيث تم الاتعاقد بشكل نهائى مع روبى وملك قورة وشريف سلامة وسيد رجب والعمل من تاليف محمد دربالة.
والعمل يتمنى الى نوعية أعمال الرعب الى حد ما حيث تدور احداثه فى اطار تشويقى حول إحدى العمارات التى تشهد عديد من المواقف الغربية.
يذكر ان ينتظر محمود كامل عرض فيلم "عمار" الذى يقوم ببطولته شريف سلامة وايمان العاصى والذى تم عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الاخيرة ضمن قسم عروض منتصف الليل.
كما عرض للمخرج محمود كامل فى عام 2020 فيلمى "الصندوق الاسود" و"بنات ثانوى".
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