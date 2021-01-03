حظر تجول يحقق إيرادات بلغت 28 ألف جنيه فى يوم

حقق فيلم "حظر تجول" إيرادات بلغت 28,817 امس ليحتل الفيلم المركز الخامس بين الأعمال المعروض والتى تصل عدد الى 8 أفلام.

وحقق الفيلم ردود فعل إيجابية للغاية مؤخرًا حينما تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42، التي انتهت الشهر الماضي، حيث رفع العرض شعار "كامل العدد"، نظرا للإقبال الكبير على مشاهدة الفيلم.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا في يونيو بإعادة فتح السينمات من جديد بعد إغلاقها بسبب «كورونا»، حيث تم السماح بفتح السينمات بنسبة استيعابية 25%، ثم تم زيادتها في سبتمبر إلى 50٪، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية لمنع انتشار الفيروس.