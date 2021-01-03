اختفاء نهى نبيل يثير قلق جمهورها فهل اعتزلت الأضواء

اختفاء نهى نبيل يثير قلق رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية حيث تصدر اسمها محركات البحث على غوغل بعد أن كتبت تدوينة غامضة عبر حسابها الرسمى على انستغرام وتضمنت كلمتين قالت فيها :"نهاية المشوار"، بينما أعلنت الاعلامية مي العيدان عن محاولات التواصل مع نهى نبيل او زوجها بدون جدوى ما ضاعف قلق الجمهور .. فما القصة؟

اختفاء نهى نبيل يثير قلق جمهورها

مدونة الموضة ومقدمة البرامج الكويتية ​نهى نبيل فاجأت الجمهور بكتابتها تدوينة مثيرة للجدل عبر صفحتها الرسمية على انستغرام تضمنت عبارة​ "نهاية المشوار" من دون أن توضح مقصدها من هذه الجملة، فتركت الجمهور في حيرة، فبعضهم فسر كلامها بأنه اعلان اعتزالها من عالم الموضة والجمال بعد أن لمع اسمها لسنوات بهذا المجال وحققت أكثر من 9 ملايين متابع حول العالم، وما زاد من شكوك اعتزالها ارفاقها التدوينة بتعليق شكرت فيه كل متابعينها وأشارت الى التغيير القادم في حياتها، فكتبت:"ممتنة لدعمكم و محبتكم لي طوال السنوات الماضية .. لكن الآن حان وقت التغيير" .

اما آخرون ففسروا تدوينة نهى نبيل بأنها تستعد لمشروع جديد في حياتها بعيدا عن عالم الموضة والجمال والسوشيال ميديا حيث تعتبر واحدة من المؤثرات بهذا المجال، بينما تصدر هاشتاغ "اختفاء نهى نبيل" على موقع تويتر.

مي العيدان تفقد التواصل مع نهى نبيل

الإعلامية مي العيدان من جهتها اعربت عن قلقها من اختفاء نهى نبيل موضحة بأنها حاولت التواصل معها ومع زوجها من دون أن تتلقى أي رد من الثنائي، فيما تساءل بعض رواد السوشيال ميديا عما اذا كان اختفاء نهى سببه انفصالها عن زوجها.

معلومات عن نهى نبيل

نهى نبيل تعتبر من الشخصيات المؤثرة عبر مواقع السوشيال ميديا، ويتابعها حوالي 9 ملايين شخص، وتنشر دائما أحدث اطلالاتها في عالم الموضة والجمال، وتشتهر بذوقها المتجدد ومواكبتها للصيحات العصرية، كما تطل على متابعيها بمقاطع فيديو تقدم فيه النصائح لهم بمجالها.

نهى نبيل ولدت الإعلامية في نوفمبر 1983 م، لأب مصري وأم كويتية، ونشأت في دولة الكويت، حصلت على البكالوريوس في الهندسة من جامعة الكويت، وكانت من المتميزين في الدراسة حيث تخصصت في دراسة الهندسة الكيميائية وحصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2005.

عملت في مجال تقديم البرامج منذ صغرها، كما قدمت العديد من المهرجانات الفنية، وتم تكريمها من دولة الكويت كواحدة من أفضل الشخصيات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها جاءت ضمن أفضل 5 شخصيات نسائية عربية بحسب تصنيف فوربس لعام 2017.