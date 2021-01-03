كيف رد الشاب خالد على أنباء وفاته في حادث سير؟.. صور

الشاب خالد النجم الجزائري انتشرت خلال الساعات الأخيرة شائعة وفاته نتيجة حادث مروري، وتصدرت هذه الشائعة محور اهتمام الجمهور مما تسبب في زيادة قلق محبيه حول العالم.

الشاب خالد يرد على شائعة وفاته

الشاب خالد واجه في الساعات الأخيرة شائعة وفاته التي انتشرت بشكل واسع على محركات البحث حيث تداولت بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبر تعرض الشاب خالد لحادث مروري تسبب في وفاته وذلك بعد انتهاء احتفاله برأس السنة، الشائعة نالت اهتمام كبير من قبل الجمهور الذي اهتم بالبحث عن حقيقتها حتى نشر النجم الجزائري أكثر من صورة له عبر حسابه على "انستجرام" حسمت الجدل وكشفت عن قضائه لإجازة رأس السنة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، في رد واضح منه على هذه الشائعة.

الشاب خالد يحتفل بالعام الجديد في دبي

الشاب خالد علق كذلك على الصور التي نشرها، وأكد من خلالها على إحساسه بالحرية خلال اجازته فكتب: "في دبي اتنفس الحرية"، ويبدو أن النجم الجزائري يقضي أوقات سعيدة مع أصدقائه والرحلات الترفيهية في صحراء دبي حسب ما كشف عنه عبر حسابه، ولم تكن هذه دوت الخليج الشائعة الأولى التي يواجهها الشاب خالد في الفترة الأخيرة حيث انتشرت في ابريل الماضي شائعة لوفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، لكن سرعان ما تم نفي الخبر من قبل العديد من وسائل الإعلام الجزائرية، والتأكيد على أن الشاب خالد بخير ولا يعاني من أي أزمات صحية في ذلك الوقت.

الشاب خالد قد احتفل خلال الأسابيع الماضية بوصول عدد مشتركي قناته الرسمية على "يوتيوب" لمليون مشترك حيث قدم الشكر لكل محبي الاستماع إلى موسيقاه حول العالم عبر حسابه على "انستجرام" ونشره صورة للدرع الذهبي وعلق عليها قائلا: "شكرا".

"جميلتي بيروت" أحدث أغاني الشاب خالد

الفنان الجزائري الشاب خالد قد أطلق في الأسابيع الأخيرة أغنية بعنوان "جميلتي بيروت" يتضامن فيه مع لبنان بعد حادث انفجار بيروت وتضمنت الأغنية صور ومشاهد حية من الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، وعلق الشاب خالد على كليب "جميلتي بيروت" فكتب:" "أنّ البسمة زالت عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم، لقد تأذّى شعبكم أيها الأشقاء اللبنانيون وقد انفطرت قلوبنا".

الشاب خالد قد شارك جمهوره السعودي في احتفالات اليوم الوطني الـ90 حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة قدم فيها التهاني لأصدقائه ومحبيه في المملكة بمناسبة اليوم الوطني فكتب : "أقدم رساله تهنئة لأحبائي وأصدقائي السعوديين بمناسبة اليوم الوطني السعودي حفظكم الله شعبا وطنا وحكومة".