ظهور صادم للفنان صادق الدبيس بعد إصابته بالسرطان وابنته تبكي الجمهور

صادق الدبيس النجم الكويتي بعدما تم الإعلان عن إصابته بمرض السرطان في الفترة الأخيرة، كشفت ابنته صورة صادمة له في المستشفى أثناء تلقيه العلاج، في وقت طلبت الإعلامية الكويتية أبرار علي المفيدي الدعاء له.

صورة صادمة للفنان صادق الدبيس بعد إصابته بالسرطان

دانة الدبيس ابنة الفنان الكويتي صادق الدبيس نشرت صورة صادمة له أثناء تلقيه العلاج من السرطان في المستشفى عبر حسابها على "انستجرام" وكشفت الصورة الحالة الصحية التي أصبح عليها الفنان الكبير وعلامات الإرهاق الواضحة عليه، بالإضافة إلى فقدانه الوزن بشكل كبير، دانة الدبيس دعت لوالدها بالشفاء وتمنت لو تستطيع أن تعطيه ما تمتلك من صحة حتى تراه بقوته مرة أخرى فكتبت: "اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء ولا يعجزك شيء اللهم إشفِ من نحب وكل نفس ذاقت طعم الألم، يا شافي يا معافي أشف أبوي و مرضى المسلمين، الود ودي اعطيك كل صحتي بس اشوفك بقوة وعافيه ‏اللهم اشفي حبيبي أبوي".

أبرار علي المفيدي تطلب الدعاء للفنان صادق الدبيس

صادق الدبيس والصورة التي انتشرت له نالت تعاطف ومساندة العديد من محبيه الذين دعوا بالشفاء للفنان الكويتي وسرعة عودتها من جديد لحياته، وقد أعادت الإعلامية الكويتية أبرار علي المفيدي نشر الصورة عبر حسابها على "انستجرام" وطلبت من متابعيها الدعاء له، وأن يتجاوز هذه المرحلة الصحية الحرجة والصعبة فكتبت: "دعواتكم للفنان الأخ الصديق الزميل صادق الدبيس فهو يحتاج منا الدعاء بشدته ومرضه ربي قادر أن يشفيك بما عجز عنه الأطباء يا بو جراح الغالي"، وقد تفاعل مع الصورة العديد من المتابعين من بينهم الفنانة منى شداد، وهند البلوشي.

أهم أعمال الفنان الكويتي صادق الدبيس

صادق الدبيس قد تم الكشف عن إصابته بمرض السرطان في عام 2019 وقد خضع منذ هذه الفترة لمرحلة العلاج بالكيماوي، وقد سانده العديد من النجوم بالدعاء بعد تم الكشف عن مرضه، وشارك الفنان الكويتي صادق الدبيس في العديد من الأعمال الدرامية المهمة مع كبار نجوم منهم الفنانة هدى حسين، وحياة الفهد، وسعاد عبدالله، وكان آخر عمل شارك فيه مسلسل "سبع أبواب"، مع كل من الفنان سعد الفرج، هيفاء عادل، وجاسم النبهان، وأسمهان توفيق، وإبراهيم الحربي، وجمال الردهان، والعمل من تأليف عبدالمحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه، وتصل عدد الأعمال التي شارك فيها الفنان صادق الدبيس خلال مسيرته الفنية الطويلة ما يقارب 110 عمل ما بين درامي وإذاعي ومسرحي.