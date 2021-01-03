3 نجوم يحتفلون بأعياد ميلادهم مع بداية 2021.. نيللي بجمال دائم في الـ 72 وحسن الرداد يتلقى رسالة من إيمي

نيللي وحسن الرداد والهام شاهين ثلاثة نجوم تُصادف أعياد ميلادهم في الأيام الأولى مع بداية عام 2021 حيث يشعلون شمعة جديدة في مشوار حياتهم، فتلقى حسن الرداد أولى رسائل التهنئة بعيد ميلاده من زوجته يوم امس، بينما صوبت الأنظار اليوم نحو الفنانة نيللي التي تتم عامها الـ 72 وما تزال تحتفظ بجمالها واطلالتها المشرقة بهذا السن، اما الهام شاهين فتتم عامها الـ 61.

الهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها الـ 61

النجمة المصرية الهام شاهين تحتفل كذلك اليوم بيوم مولدها الـ 61 الموافق في 3 يناير، تزامنا مع انطلاق عرض أحدث أفلامها "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في عدد من الدول العربية، وذلك بعد نجاحه في حصد العديد من الجوائز بالمسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، حيث حصدت جائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل، وأحمد مجدي، ومحمود الليثي، من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

الهام شاهين تعتبر من ابرز الممثلات المخضرمات في الوسط الفني المصري، ، وبدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ"، ثم انطلقت إلى السينما في سبعينات القرن العشرين من خلال فيلم "رجل اسمه عباس" وقدمت بعدها أفلام عديدة حازت على أدوار البطولة فيها.

الهام شاهين اكدت في حوار سابق لها بأنها فشلت في جميع زيجاتها ولم تعد تتحمل وجود رجل في حياتها في السنوات الأخيرة، كما كشفت بأنها اجهضت نفسها مرتين بسبب عشقها للفن، ولا تشعر بأنها حرمت من الأمومة لانها تعتير شقيقها امير شاهين بمثابة نجلها.

نيللي تتم عامها الـ 72 وما تزال ايقونة الفوازير

النجمة القديرة نيللي التي يلقبها جمهورها ملكة الفوازير تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 72 فهي من مواليد 3 يناير 1949، وما تزال تخطف الأنظار مع كل ظهور نادر لها وتبهر الجمهور بمحافظتها على ملامحها وجمالها الذي لا ينضب مع تقدمها بالسن.

نيللي تكتفي من وقت لآخر بالظهور في المناسبات مع صديقاتها الفنانات بعدما ابتعدت منذ سنوات عن مجال الفن، وتعتبر الى اليوم واحدة من ابرز أيقونات الفوازير في العالم العربي، فيما ينتظر الجمهور اطلالتها بعيد ميلادها كما جرت العادة حيث يقيم لها أصدقائها النجوم حفلاً بهذه المناسبة.

وكانت بداية نيللي الفنية منذ طفولتها مع شقيقتها الكبرى الطفلة المعجزة فيروز التي رحلت عن عالمنا قبل سنوات، كذلك ورثت الموهبة الفنية من والدها عازف الكمان.

يذكر ان نيللي ظهرت قبل حوالي اسبوعين خلال حفل تكريم فني أقامه الفنان محمد صبحي لعدد من أبرز نجوم الفن.

حسن الرداد يتلقى رسالة حب من زوجته بعيد ميلاده

النجم المصري حسن الرداد اضاء يوم أمس شمعة جديدة في مشوار حياته حيث أتم عامه الـ 36 وتلقى بهذه المناسبة رسالة رومانسية من زوجته ايمي سمير غانم التي جددت من عهد حبها لها وأكدت على متانة علاقتهما الزوجية بعد تواصل الشائعات حول توتر علاقتهما، فكتبت لزوجها قائلة : "أتمنى أن يكون عيد الميلاد هذا بداية عام مليء بالتوفيق والصحة الجيدة والسعادة عيد ميلاد سعيد يا عم الناس".

حسن الرداد يعد من أحد أشهر الممثلين الشباب في مصر، وشارك ببطولات العديد من الأفلام خاصة الكوميدية منها، الى جانب المسلسلات الدرامية، وشاركته ايمي سمير غانم ايضا البطولة في عدد من الأعمال المشتركة بينهما حيث نشأت حينها قصة حبهما لتتوج بالزواج قبل سنوات ماضية.