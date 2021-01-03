صور ياسمين صبري تستعرض أسطول سياراتها الفارهة وزوحها يكشف عن مرضه

ياسمين صبري عادت لإثارة الجدل حول سيارتها الرولز رويس التي تسببت في هجوم واسع عليها وزوجها رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة الذي أعلن كذلك خلال الساعات الماضية عن إصابته بغضروف الرقبة.

ياسمين صبري تستعرض سياراتها الفارهة

ياسمين صبري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ولم تعلق الفنانة المصرية على الصورة لكن العديد من المتابعين لفت أنظارهم أن ياسمين صبري ارادت من خلال الصورة استعراض سيارتها الجديدة الرولز رويس التي ظهرت في خلفية الصورة، والتي أحدثت جدلا واسعا في شهر اغسطس الماضي بعدما تم الكشف أنها هدية من زوجها أحمد ابو هشيمة لها، وتردد أن سعر السيارة بالجمارك التي فرضت عليها وصل إلى 625 ألف دولار تقريبا، في وقت رأى البعض الأخر أن الفنانة المصرية لم تكن ترغب فقط في الكشف عن السيارة بل إظهار أسطول السيارات التي تمتلكها دوت الخليج وزوجها رجل الأعمال المصري.

أحمد أبو هشيمة يعلن إصابته بغضروف الرقبة

أحمد أبو هشمية علق على الصورة التي نشرتها زوجته ياسمين صبري مع سياراتها، كما كشف من خلال صورة نشرها هو الأخر عبر حسابه على "انستجرام" عن إصابته بغضروف الرقبة وأكد أن إصابته قد وقعت مع بداية 2021، وأشار أحمد أبو هشيمة أنه حالته باتت أفضل، وطلب من متابعيه بالحفاظ على صحتهم حيث وصفها بالكنز الحقيقي فقال: "الحمد لله ربنا إختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب في غضروف الرقبة.. أنا دلوقتي احسن واقوى.. خاللوا بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وانتم طيبين"، وقد تفاعل مع الصور التي نشرها العديد من متابعيه وأصدقائه من الوسط الفني، بينما تعجب بعض المتابعين من توقيت نشر الصورة الذي جاء متزامنا مع نشر ياسمين صبري لصورها مع أسطول سياراتها.

ياسمين صبري تثير الجدل بسبب ممتلكات زوجها

ياسمين صبري احتفلت منذ أسابيع بعيد زواجها الأول من رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة قبل 4 أشهر من موعده مما أثار الجدل، وقد حظت الفنانة المصرية خلال الفترة الماضية باهتمام كبير وتحديد بعد زواجها من رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة حيث استعرضت الفنانة المصرية حياة الرفاهية التي تعيش فيها بداية من الإطلالات والمجوهرات الفارهة التي تظهر بها بالإضافة إلى ظهورها داخل الطائرة الخاصة التي يمتلكها زوجها الذي قدم لزوجته سيارة الرولز رويس التي يصل سعرها لمئات الآلاف من الدولارات.

يذكر أن ياسمين صبري انضمت مؤخرا الى قائمة أجمل 100 وجه في العالم في عام 2020 على موقع حساب "tccandler" ، لتصبح المرة الثالثة التي تنضم فيها الفنانة المصرية لهذه القائمة.