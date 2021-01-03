في عيد ميلادها.. نيللي من الطفولة المبكرة إلى نجمة الإستعراضات

ولدت نيللي في 3 يناير 1949 وعرفت الفن منذ نعومة أظافرها وعاشت في عائله فنية، مع شقيقتها الكبرى الطفلة المعجزة فيروز، ووالدها الذي كان يهوى عزف الكمان، ووالدتها صاحبه الصوت الجميل، وابنه عمتها الفنانة لبلبة التي تكبرها بسنوات معدودة، ودخلت مجال التمثيل وهي طفله صغيرة.

يعتبر أول بطولة لنيللي لتبث في الشاشة حيويتها وروحها الشابة كفتاة مراهقة تعاني من مشاكل مع والدها في الفيلم مع النجم أحمد مظهر.

تزوجت المخرج الكبير حسام الدين مصطفى، والذي كان يكبرها بسنوات عديدة، ولكنها تعرفت عليه وهي في سن المراهقة، وقدمت معه أعمال متعددة منها فيلم “الشحات”، وأسرها المخرج الكبير بكلمات الحب والورود التي كان يقدمها لها باستمرار، لم تستطع نيللي أن تبلغ أهلها بارتباطها، فتركت المنزل لتتزوج حسام الدين مصطفى، ولكنها بعد 3 أشهر طلبت منه أن تعود لمنزل والدها.

كانت زيجتها الثانية من الملحن مودي الإمام ابن المخرج الكبير حسن الإمام وشقيق الراحل حسين الإمام لكنهما لم يستمرا طويلا، وتزوجت نيللي بعد ذلك من خارج الوسط الفني من المنتج عادل حسني ثم من رجل الأعمال خالد بركات، ولكن الزواج انتهى بالفشل نتيجة رغبة أزواجها في أن تترك الفن وتعتزل.

وقدمت أيضا عددا من الأعمال الإذاعية ومنها المسلسل الإذاعى "شىء من العذاب" والذي شارك فيه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وربطتها علاقة صداقة قوية بالعندليب عبدالحليم حافظ، الذي فكر في تقديم فيلم معها قبل وفاته، واختارها لتشاركه عندما ظهر في برنامج النادي الدولي، والذي كان يعرض على التليفزيون المصري في السبعينيات وقدمه الفنان سمير صبري، لتقرأ ملك الاستعراض الفنجان للعندليب خلال البرنامج.

قدمت نيللي الفوازير بعد أن أحدثت بها إنقلابًا، ففي البداية كانت تقدم الفوازير مسموعة وبدأتها الإعلامية آمال فهمي، لكن نيللي صنعت الفوازير بقالب خاص ميّزها فصاحبتها الإستعراضات مثل فوازير "صورة وفزورة" عام 1975، وقدّمتها بشكل مختلف في الأعوام التي تلتها وكانت الإنطلاقة في عام 1980 بفوازير "عروستي"، وبعدها بعام قدمت فوازير "الخاطبة" وفي عام 1990 قدمت "عالم ورق"، وبعدها بعام قدمت "عجائب صندوق الدنيا"، وأثناء تصويرها لها تعرضت لحادث فإحترق شعرها حيث كانت تلعب في أحد المشاهد بالنار التي اشتعلت في شعرها، فطلبت من الممثل ​صبري عبد المنعم​ أن ينقذها وكان الموقف صعبًا بالنسبة لها.

في عام 1992 "أم العريف" وقدمت في عام 1995 فوازير "الدنيا لعبة"، وبعدها بعام قدّمت "زي النهاردة" وتلك المرحلة جمعتها بالشاعر صلاح جاهين، وبمصمم الاستعراضات حسن عفيفي والمخرج فهمي عبد الحميد.

مع ظهور إسم شيريهان توقع الكثيرون أن تهدد عرش نيللي في الفوازير والإستعراض، إلا أنه كان هناك عملًا سينمائيًا من المفترض أن يجمع الثنائي الاستعراضي الأشهر في مصر والعالم العربي وهو فيلم "كريستال"، لكن بعد بدء التحضيرات حالت الظروف دون مشاركة نيللي، وقدمته شيريهان وحدها.