سوسن بدر تهنئ إلهام شاهين بـ عيد ميلادها | شاهد

هنأت الفنانة سوسن بدر، الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها، ونشرت صورة لـها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت سوسن بدر على الصورة، "كل سنة وانتي طيبة وناجحة وقوية ونقية عيد ميلاد سعيد يا الهام".

قدمت النجمة إلهام شاهين، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال السينمائية، تعدت الـ100 فيلم، كان آخرها فيلم "حظر تجول" الذي أحدث ضجة كبيرة وحازت عنه على جائزة افضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

ويصادف اليوم الثالث من شهر يناير، عيد ميلاد الهام شاهين الـ60 فهي من موليد 3 يناير 1961.

واشتهرت الهام شاهين بالجرأة ليس فقط في اعمالها الفنية بمناقشتها لقضايا مجتمعية حساسة بل أيضا في إبداء آرائها والتعبير عن نفسها والرد على منتقديها.

وقالت إلهام شاهين في حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي: "أنا مغرورة بموهبتي وذلك في أول حوارها لها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42".

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها تكره السوشيال ميديا وتحتقرها لأنها تضيع الوقت وتسرق حياة الإنسان وهناك أشخاص من وراء شاشة التليفون يتنمرون ويتطاولون.

ولفتت إلهام شاهين إلى أن فيلم الهلفوت مع عادل امام غير مسار حياتها الفنية بشكل كبير واصبحت منذ حينها نجمة سينمائية.