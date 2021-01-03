فيديو كليب يلا بينا لـ محمد رمضان تريند رقم 2 على يوتيوب

حقق فيديو كليب "يلا بينا" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا وتخطى حاجز المليون مشاهدة كما احتل التريند رقم 2 على موقع "يوتيوب" بعد طرحه عبر قناته الرسمية.

تقول كلمات الأغنية: "يلا بينا نسهر يلا ؛ يلا بينا ندوخ .. يلا بينا نسيب الكوكب ؛ مع أول صاروخ .. يلا بينا يلا بينا ؛ نولعها نار .. يلا بينا يلا بينا ؛ دي مافيهاش هزار .. يلا بينا بالسفينة مِن مارينا لمارينا ويا دُنيا راقصينا مِن الكآبة هربينا".

لا لا لا لا ؛ مافيش حزن لاء .. وتعالى وتعالى ؛ هترقص هنا .. لو عدله شقلبوها - لو عتمة نوروها - لو ناشفة هنطروها ؛ هنقلبها زار .. قرب قرب قرب .. إسمع إسمع إسمع .. غمض عينيك ؛ ارفع إيديك ؛ دِب برجليك ؛ هِد المكان".