بـ فستان أسود.. أروى تبهر متابعيها في إطلالة جذابة

نشرت الإعلامية، أروى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بإطلالة جذابة.

وظهرت أروى، مرتدية فستان باللون الاسود بحمالات ذات الأكمام مكشوفة وظهر مكشوف الصدر؛وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها، وعلقت قائلة "السنه الي فاتت كانت مثل الغربال

غربلت فيها ناس كثير منهم الي طلع من حياتي و كان افضل شيء صارلي ومنهم الي انا ان شاءالله مكمله معاهم على الخير و الصدق المحبه

خلوا دخول سنه جديده يساعدكم تراجعوا حساباتكم مين تخلوه قريب و مين تبعدوه وتحمدوا الله على بعده #2021 سنه التغيير"

يذكر أن الفنانة أروي شاركت مقدمة لبرنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020.