انتهى المخرج السدير مسعود من تصوير مسلسل " قيد مجهول" أول أعماله الدرامية الطويلة.
المسلسل مكون من ثمانية حلقات وسيعرض قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا وينتمي المسلسل لنوعية اعمال الإثارة والتشويق.
المسلسل من تأليف محمد أبو لبن ولواء يازجي ويلعب بطولته كل من النجوم باسل خياط وعبد المنعم عمايري وايهاب شعبان ونظلي الرواس ونخبة من نجوم الدراما السورية.
المسلسل هو الإنتاج السوري الاول للمنتج محمد مشيش بعد عدد من الانتاجات المصرية الضخمة والناجحة مثل جراند اوتيل وهذا المساء ولا تطفئ الشمس وونوس والسيدة الاولى وليالي اوجيني وزي الشمس وحلاوة الدنيا وطريقي واهو ده اللي صار والعديد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا سواء جماهيريا أو نقديا.
وأكد مشيش أنه لن يكون الأخير بل هناك خطة لإنتاج اعمال سورية وعربية كبيرة من إنتاج I production.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "قيد مجهول" على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.