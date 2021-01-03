متألقة دائما.. دنيا سمير غانم تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها

حرصت دنيا سمير غانم، على تهنئة الفنانة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

ونشرت دنيا صورة جمعتها بالهام شاهين وعلقت عليها قائلة "‏عيد ميلاد سعيد .. تتألق وتتألق في كل مكان تذهب إليه كما تفعل دائمًا ❤️????"

وقدمت النجمة إلهام شاهين،على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال السينمائية، تعدت الـ100 فيلم،كان آخرها فيلم "حظر تجول" الذي أحدث ضجة كبيرة وحازت عنه على جائزة افضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

ويصادف اليوم الثالث من شهر يناير، عيد ميلاد الهام شاهين الـ60 فهي من موليد 3 يناير 1961.

واشتهرت الهام شاهين بالجرأة ليس فقط في اعمالها الفنية بمناقشتها لقضايا مجتمعية حساسة بل ايضا في إبداء آرائها والتعبير عن نفسها والرد على منتقديها.

وقالت الهام شاهين في حوارها مع الاعلامية بوسي شلبي:"أنا مغرورة بموهبتي وذلك في اول حوارها لها بعد حصولها على جائزة افضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42".

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها تكره السوشيال ميديا وتحتقرها :” لأنها تضيع الوقت وتسرق حياة الإنسان وهناك اشخاص من وراء شاشة التليفون يتنمرون ويتطاولون”.

ولفتت الهام شاهين إلى أن فيلم الهلفوت مع عادل امام غير مسار حياتها الفنية بشكل كبير واصبحت منذ حينها نجمة سينمائية.

وكشفت الهام شاهين انها اجهضت نفسها مرتين بسبب عشقها للفن ، مشيرة الى انها لا تشعر بأنها حرمت من الأمومة لانها تعتير شقيقها امير شاهين بمثابة نجلها قائلة : "أول ما عرف ينطق كان بيقولى ماما ميمي".

وأكدت الهام شاهين انها لم تعد تتحمل وجود رجل في حياتها،مشيرة إلى أنها فشلت في جميع زيجاتها.

وشنت الهام شاهين هجوما على الاشحاص الذين رددوا شائعة اعتناقها للدين المسيحي بسبب حبها الشديد للسيدة مريم ، وقالت : أحترم الدين المسيحى وأن لدي أصدقاء كثيرين مسيحيين ولا فرق بين مسلم ومسيحى".