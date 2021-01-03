بهذه الكلمات.. إسعاد يونس جمهورها بالعام الميلادي الجديد

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة إسعاد يونس جمهورها ومحبيها بالعام الميلادي الجديد لعام 2021.

ونشرت إسعاد يونس صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

يذكر أن إسعاد يونس ، فازت بجائزة أفضل مذيعة لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهورها لها، وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.