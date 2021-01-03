نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. إسعاد يونس جمهورها بالعام الميلادي الجديد في المقال التالي
ونشرت إسعاد يونس صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت على الصورة وكتبت : السنة دي خلصت بحلوها ومرها بس عدينا بتجارب كتير غيرت حاجات فينا ، أهم حاجة فينا إننا نستقبل السنة الجديدة بتفاؤل ورضا وإن شاء الله سنة 2020 تكون سعيدة.
يذكر أن إسعاد يونس ، فازت بجائزة أفضل مذيعة لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهورها لها، وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.