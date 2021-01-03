كل سنة وأنتي أحلي حاجة حصلت في حياتي.. أمير شاهين يهنئ زوجته بعيد ميلادها

ونشر أمير صورة تجمهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجه لها رسالة ملئية بالحب وكتب : كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي ، كل سنة وأنتي أحلى حاجة حصلت في حياتي.

يُشارك الفنان أمير شاهين في مسلسل "جمال الحريم"، ويُجسد خلال الأحداث دور الصديق المقرب للفنان خالد سليم، والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث تتعرض نور وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث .

مسلسل "جمال الحريم" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن المُقرر عرضه في الموسم الشتوي المُقبل، وهو من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي، بطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، هدى الأتربي.

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أمير شاهين على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها.