أحمد حلمي يدعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بهذه الطريقة

وقال الفنان أحمد حلمي في هذا الإعلان إن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بالتعاون مع احدى العلامات التجارية العالمية انتجت هذا الـ"تيشيرت"، والذي يحمل علامة الجرح من عملية القلب المفتوح، وذلك لتغيير المفهوم عن العلامة، وتحويلها إلى رمز للحياة وأمل لعمر جديد وبداية جديدة.

وتعبيرا عن حبه للفكرة صرح قائلا: "نفسى روح الخير تبقى منتشرة من غير طلب، حياتنا هتتغير للأحسن لما نعمل الخير اللي نقدر عليه".

القاهرة - محمد ابراهيم - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان أحمد حلمي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وذلك عقب رسالته السامية في هذا الإعلان والتي قدم خدمات صحية لمرضى القلب، والقسطرة القلبية بالمجان.