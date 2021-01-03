قلل دايرة صحابك عشان البركة في القليل.. أحمد العوضي يوجه رسالة قوية للجمهور ..شاهد

وقال "العوضي"، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "قلل دايرة صحابك عشان البركة في القليل.. عشان كل ما هتقلل دايرة صحابك كل ما نسبة صدمتك في الناس تنعدم وتعيش مبسوط".
وتابع "لكن الرطرطه في الصحاب وقت الجد هتلاقي اللي حواليك هما اللي قلتلك عليهم فوق. نسمع الكلام بقى .. اعرف الدنيا كلها لكن دايرتك الاولي دي هي اللي هتبقالك".
يذكر أن الفنان أحمد العوضي، قال إن شركة المتحدة للخدمات الفنية قامت بعمل دور كبير جدا في الدراما خلال الفترة الماضية ووضعت الدراما المصرية في مكانتها التي كان يجب ان تكون عليها.
وأضاف أحمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون إى"، أن مسلسلات المتحدة دائما تتفوق بالتكلفة والجودة مثل مسلسل الأختيار والنهاية والفتوة، مشيرا إلى أن عمله القادم في 2021 هو مسلسل "ملوش كبير" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وسيكون مفاجأة للجميع.
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