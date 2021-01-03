صور جديدة من حفل محمد حماقي أمام الأهرامات.. شاهد

أحيا الفنان محمد حماقي، مؤخرًا حفلا غنائيا ضخما بالأهرامات، وتم إذاعته عبر تطبيق التيك توك.

ونشر محمد حماقي، صورل جديدة من الحفل عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "الليلة التي ودعنا فيها سنة 2020".

يذكر أنومحمد حماقي قدم الحفل على مدار ٤٥ دقيقة وغنى خلالها اشهر اغانيه على مدار مشواره الفني واغنيات البومه الأخير " كل يوم من ده".

وكان محمد حماقي قد اعلن عن طرح البومه في ٢٠٢١ خلال الموسم الصيفي المقبل وذلك بعد طرح البومه " كل يوم من ده" في يناير ٢٠١٩.

وعن الألبوم قال حماقي : كان من المقرر ان يتم طرحه في الصيف الماضي، الا أننى قررت تأجيله بسبب فيروس كورونا و اجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه حيث من المقرر أن يتم طرحه في العام الجديد وهو يتضمن من 12 الى 15 اغنية.

واحتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ 44 أمس بعد وصوله لقمة نجوميته من خلال مشوار فني طويل بدأ عام 1997.