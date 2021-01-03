نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام فخورة في بداية ٢٠٢١ و تستعد لطرح أغنية جديدة بعد أيام في المقال التالي

وتأتي هذه الأعمال الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه البومها الخليجي "مزح " التي قالت أنها كنت تتوقع نجاحه ووصفته بالألبوم الغير عادي لما يتضمنه من نصوص لشعراء كبار و الحان لمبدعين في الموسيقى .

أنغام التي ودعت عام ٢٠٢٠ بحفل ضخم على مدرج خورفكان قالت للإعلامي ايلي نخله أنها فخورة بأن تكون أول فنانة تقف على هذا المدرج كما عبرت عن مفاجأتها بالمسرح الذي وصفته بالتاريخي مشيرة الى انها شعرت بالعظمة من لحظة رؤيتها للموقع .

أحمد جودة - القاهرة - كشفت أنغام في برنامج the insider بالعربي أنها تستعد لطرح أغنية سينغل خلال هذا الشهر مشيرة الى انها لن تكون الوحيدة بل سيليها العديد من الأغاني السينغل التي ستسبق طرح البومها المصري .