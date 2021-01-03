بإطلالة جديدة.. هبة مجدي توجة رسالة لمتابعيها عبر "انستجرام".

وعلقت هبة مجدى على الصورة قائلة: " ابتسمي.. لتكوني أكثر صحة وجاذبية لمن حولك ".

وشاركت هبة مجدى مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.



القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة هبة مجدى رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".