شبيه عمرو دياب: الهضبة الضحك لما شافني وقالي بتفكرني بنفسي

وأضاف حسام مصطفى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي خيري رمضان، أنه من الصعيد وقدم إلى القاهرة بعد أن اشتهرت صوره الشبيهة بعمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه من عشاق الهضبة عمرو دياب.

وكشف حسام مصطفى، عن تفاصيل أول لقاء له مع الهضبة عمرو دياب خلال تصوير الاعلان، قائلا: "الهضبة كان مستغرب من الشبه وهو بيقول ده بيفكرني بنفسى وأنا صغير وكنا بنتواصل خلال تصوير الاعلانات، وعمرو دياب ضحك حين لاحظ الشبه بيننا"، مشيرا إلى أنه الان يواظب على المشاركة فى ورش تمثيل ويعمل فى المسرح حتى يكون جاهزا لأي فرصة فى المستقبل.

القاهرة - محمد ابراهيم - روى حسام مصطفى شبيه عمرو دياب، مفاجئة تفاصيل ظهوره فى اعلان الهضبة عمرو دياب مع بداية عام 2021، قائلا: "الناس بدأت تتعرف عليا وشبهي بعمرو دياب من خلال صوري على الفيس بوك، وفوجئت بأشخاص بيكلموني للمشاركة فى الاعلان وكان حلما بالنسبة لي".