أخبار الفن.. كيف تتحول أولاد حارتنا إلى الشاشة.. مصير مسلسل الجماعة 3 بعد وفاة وحيد حامد

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها..

أكد الفنان عمرو سعد، أن شراءه حقوق رواية "أولاد حارتنا" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ جزء من مشروع يعمل عليه ويضم أكثر من عمل للأديب الراحل، قائلا: "نجيب محفوظ مشروع قومي حصلت على حقوق بعض رواياته ومجموعة من القصص القصيرة".

هنأت الفنانة سوسن بدر، الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها، ونشرت صورة لـها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت سوسن بدر على الصورة، "كل سنة وانتي طيبة وناجحة وقوية ونقية عيد ميلاد سعيد يا الهام".

حقق فيديو كليب "يلا بينا" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا وتخطى حاجز المليون مشاهدة كما احتل التريند رقم 2 على موقع "يوتيوب" بعد طرحه عبر قناته الرسمية.

حرص الفنان حسين الجسمي على توجيه رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في الذكرى الـ15 على تولية رئاسة الحكومة الإماراتية، قائلًا: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله شخصية استثنائية".

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، صور عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شكلت وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، خسارة كبيرة للثقافة والفن بوجه عام، بعد أن أفنى حياته في تقديم عشرات الأعمال للسينما والتلفزيون والإذاعة، ليترك لنا هذه الاعمال والشخصيات الخالدة في الأذهان.