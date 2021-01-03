فن ومشاهير

أنغام تستعد لطرح أغنية جديدة بعد أيام

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كشفت أنغام في برنامج the insider بالعربي أنها تستعد لطرح أغنية سينجل خلال هذا الشهر مشيرة الى انها لن تكون الوحيدة بل سيليها العديد من الأغاني السينجل التي ستسبق طرح البومها المصري. 

وتأتي هذه الأعمال الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه البومها الخليجي "مزح " التي قالت أنها كنت تتوقع نجاحه ووصفته بالألبوم الغير عادي لما يتضمنه من نصوص لشعراء كبار و الحان لمبدعين في الموسيقى. 

أنغام التي ودعت عام 2020 بحفل ضخم على مدرج خورفكان قالت للإعلامي ايلي نخله أنها فخورة بأن تكون أول فنانة تقف على هذا المدرج كما عبرت عن مفاجأتها بالمسرح الذي وصفته بالتاريخي مشيرة الى انها شعرت بالعظمة من لحظة رؤيتها للموقع.

وتصدرت الفنانة أنغام، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد إحيائها حفلا غنائيا في الإمارات.

كانت أنغام، كتبت من خلال حسابها الرسمي على "الإنستجرام": "ان افتتح معكم صرحا ثقافيا فنيا يشرف الفن والفنانين في الوطن العربي مدرج خورفكان وأحتفل معكم بالعام الجديد جعله الله عام صحة وبركة وسعادة لنا جميعًا.. يذاع الحفل علي قناة الشرقية الساعة ٨.٠٠ بتوقيت الإمارات #أنغام #خورفكان #الإمارات".

وهنأت انغام متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 202‪1

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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