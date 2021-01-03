أنغام تستعد لطرح أغنية جديدة بعد أيام

كشفت أنغام في برنامج the insider بالعربي أنها تستعد لطرح أغنية سينجل خلال هذا الشهر مشيرة الى انها لن تكون الوحيدة بل سيليها العديد من الأغاني السينجل التي ستسبق طرح البومها المصري.
وتأتي هذه الأعمال الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه البومها الخليجي "مزح " التي قالت أنها كنت تتوقع نجاحه ووصفته بالألبوم الغير عادي لما يتضمنه من نصوص لشعراء كبار و الحان لمبدعين في الموسيقى.
وتصدرت الفنانة أنغام، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد إحيائها حفلا غنائيا في الإمارات.
كانت أنغام، كتبت من خلال حسابها الرسمي على "الإنستجرام": "ان افتتح معكم صرحا ثقافيا فنيا يشرف الفن والفنانين في الوطن العربي مدرج خورفكان وأحتفل معكم بالعام الجديد جعله الله عام صحة وبركة وسعادة لنا جميعًا.. يذاع الحفل علي قناة الشرقية الساعة ٨.٠٠ بتوقيت الإمارات #أنغام #خورفكان #الإمارات".
وهنأت انغام متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 2021
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