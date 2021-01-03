أنغام تستعد لطرح أغنية جديدة بعد أيام

كشفت أنغام في برنامج the insider بالعربي أنها تستعد لطرح أغنية سينجل خلال هذا الشهر مشيرة الى انها لن تكون الوحيدة بل سيليها العديد من الأغاني السينجل التي ستسبق طرح البومها المصري.

وتأتي هذه الأعمال الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه البومها الخليجي "مزح " التي قالت أنها كنت تتوقع نجاحه ووصفته بالألبوم الغير عادي لما يتضمنه من نصوص لشعراء كبار و الحان لمبدعين في الموسيقى.