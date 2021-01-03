بكلمات مؤثرة.. سلاف فواخرجي ترثي المخرج السوري حاتم علي.. شاهد

أعربت الفنانة سلاف فواخرجي، عن حزنها لرحيل المخرج السوري حاتم علي الذي رحل عن عالمنا منذ أيام؛ إثر أزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 58 عامًا.

ونشرت سلاف فواخرجي، صورة للراحل عبر حسابها "تويتر"، معلقة "‏الآن أصبحت الراحل؟ وبجانب اسمك يكتبون الراحل؟ هل نفذت الصفات والألقاب مما تستحق ليختار لك القدر لقب الراحل؟ لا اعتراض على حكم القدر وأعلم أن كل من عليها فان وزائل

ولكن أيها القدر، تمهل قف أمام مرآتك بضمير وفكر تمشي كأنك لاترى ، لاتسمع ، لاتشعر ولاتدرك ما أنت بنا فاعل".

وتابعت "‏دموعنا ملت وماتبقى منّا ، ضائع تسحب الفرح من روحنا مرة بعد مرة وتأخذ منّا الأعز والأغلى بلا وعي ، خبط عشواء ، وأكثر فكر ، انصف ، واعدل فمن أحلى أسمائك ، العادل‎#حاتم_علي".

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يذكر أن المخرج الكبير حاتم علي وافته المنية منذ أيام إثر أزمة قلبية مفاجئة في فندق «ماريوت القاهرة»، ونقل جثمانه بصحبة جمال سليمان وأصالة وسامر المصري إلى مشرحة زينهم من أجل حفظه، وغادر الجثمان القاهرة مساء أمس من مطار القاهرة وكان في وداعه الأخير سامر المصري وجمال سليمان والقنصل السوري بمصر.

وتواجد المخرج حاتم علي في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا، مع مشروع فيلم نجله عمرو الذي حصل على دعم مالي في رحلة إنتاجه.

وحصل مشروع الفيلم الروائي الطويل الأول لنجله كمخرج بعنوان "مرور" على جائزة ملتقى القاهرة السينمائي (بقيمة 5000 دولار أمريكي) لمشروع في مرحلة التطوير إلى جانب كافة عمليات تصحيح الألوان و ما بعد الإنتاج.

المخرج الراحل حاتم علي كان شريكا في مشروع فيلم نجله عمرو كمنتج؛ ولكن لم يمهله الوقت لتنفيذه.