بسمة وهبة تنفعل على متابعة لهذا السبب... فيديو وصور

نشرت الاعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" فيديو من مطعمها، الذي استقبلت فيه الفنان الكبير سمير صبري. وظهرت بسمة وهبة فى الفيديو وهي تغني مع العاملين في المطعم أغنية "سكر حلوة الدنيا سكر " للفنان الكبير سمير صبرى وعلقت قائلة " سمير صبري نور بلكونه.. الناس دي مش حتتعوض تاني زمن الفن الجميل ". وحاز الفيديو على اعجاب كبير من متابعيها وعلق لها إحدى المتابعات قائلة " جدعة عشان لبسة كمامة وياريت بلاش تجمع واتقي الله في ناس بتموت بسبب الفيروس ارجعي البسي حجاب ". وردت عليها الإعلامية بسمة وهبة قائلة: " اخرسي وخليكي ف حالك يا حشريهً ". اقر ايضا : يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة إضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.

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