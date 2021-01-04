تعرف تعليقات الجمهور على أغنية "رسالة" الجديدة لأحمد سعد

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت أغنية "رسالة" للفنان أحمد سعد، مشاهدات واسعة عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والأغنية من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.

ونجحت حتى الان في حصد أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها قبل 4 ايام، كما احتلت مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجا بيوتبوب.

وعلق البعض على الأغنية قائلًا: "أغنية خطيرة عجبتني جدًا"، " الله الله على الكلمات والصوت"، "تحفة رهيبة بجد عاش صوتك".

وروج أحمد سعد، خلال الأيام الماضية للأغنية عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ونشر مقطع فيديو مصحوبا بتعليق: "رسالة مني ليكو ياللي كنتو لمة، رسالة مني ليكو ياللي كنتو شلة.. استنو اغنيتي الجديدة رسالة خلال أيام".

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد الغنائية هى أغنية "يا بخته" مع النجم هانى شاكر والتي تم طرحها على موقع يوتيوب، وهى كلمات أحمد ابراهيم، الحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جودة".