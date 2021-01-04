حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب انتشار "كورونا" بعد حفلة له

القاهرة - محمد ابراهيم - نتشر خبر على تطبيق "واتساب" يفيد بتغريم الفنان اللبناني عاصي الحلاني بمبلغ 300 مليون ليرة وسحب إذن مزاولة المهنة منه على خلفية ثبوت 25 إصابة بكورونا بعد حفل أحياه ليلة رأس السنة.

ونفى ماجد الحلاني مدير أعمال عاصي الحلاني هذه الشائعات قائلا: "لا صحة لما يتم تداوله".

وتساءل ماجد الحلاني في تصريحات صحفيو: "كيف يمكن ثبوت 25 إصابة بكورونا وانتشار الخبر منذ الأمس ولم يتم الإعلان عن ذلك رسميا من قبل وزارة الصحة، كما أن الأمر منتشر منذ يوم أمس فكيف يمكن للحاضرين الخضوع لفحوصات الـpcr وظهور النتائج بهذه السرعة القياسية؟".

كما نفى خبر تغريم عاصي الحلاني بمبلغ 300 مليون ليرة، وأشار إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسربي هذه الأخبار الكاذبة.