نجوى كرم وماجد المهندس يجتمعان لأول مرة في حفل مهرجان دبي للتسوق

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في العام الجديد بمشاركة الفنان العراقي ماجد المهندس، وذلك مساء الجمعة 15 يناير في دبي.
وتجمع هذه الإطلالة المنتظرة بين برنس الغناء وشمس الأغنية العربية لأول مرة على مسرح مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، الذي يضم توليفة حفلات لأبرز نجوم العالم العربي، وافتتح سهراته الرسمية منتصف ديسمبر المنصرم بحفل تامر حسني وحسين الجسمي.
كما يعود ماجد المهندس ليطل على جمهوره الإماراتي من جديد بعد أسبوعين بالتمام عن إحيائه حفل ليلة رأس السنة في إمارة رأس الخيمة بصحبة الفنانة بلقيس، كما تعد أجدد ظهور جماهيري لنجوى كرم بعد آخر حفلاتها في دبي خلال ديسمبر الماضي.
وتفاجئ شمس الأغنية جمهورها الإماراتي بالعرض اللايف الأول لأجدد أعمالها الغنائية "معذور قلبي"، والتي تأتي بعد النجاح الكبير لآخر أغانيها "بعشق تفاصيلك"، والتي أطلقتها بشكل فيديو كليب تم تصويره لايف في عدة مناطق في لبنان، بينما يطرب ماجد المهندس محبيه بأجدد أغانيه "ودعت روحي" والتي تغنى خلالها بكلمات تركي آل شيخ.
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