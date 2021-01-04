ميريام فارس تحتفل بالعام الجديد بفيديو خاطف مع ابنيها "جايدن" و"دايف"

ميريام فارس استقبلت العام الجديد 2021 بطريقة مميزة، واحتفلت بالأيام الأولى من العام برفقة ابنيها جايدن ودايف، ونشرت فيديو للحظات احتفالها مع ابنيها بهذه المناسبة.

ميريام فارس تستقبل العام الجديد مع ابنيها

وشاركت ميريام فارس الجمهور اليوم لحظات احتفالها بالأيام الأولى من العام الجديد، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام، كشفت به عن الاستعدادات الخاصة باحتفالاتها في منزلها، واستعرضت زينة وديكور منزلها الجديد للاحتفال برأس السنة والأيام الأولى من العام، وشاركت الجمهور أيضاً لحظات احتفالها مع ابنيها.

ميريام فارس تكشف وجه ابنها "دايف"

واستعرضت ميريام فارس كواليس تجهيزها لاحتفالات رأس السنة في منزلها، وخطفت الأنظار بظهورها الجديد مع ابنيها جايدن ودايف، واللحظات المرحة والخاصة معهما، وكشفت مجدداً عن وجه ابنها الثاني دايف للجمهور، وهو ما حاز على تفاعل الجمهور مع ظهوره الجديد، خاصة أن ميريام فارس تحرص حتى الآن على إخفاء وجه ابنها الأكبر جايدن.

وأثارت ميريام فارس استغراب البعض بسبب تخليها عن عادتها بإخفاء ملامح أبنائها، بعدما نشرت فيديو لابنها دايف أظهرت به ملامحه، بالإضافة إلى الفيديو الأخير، على عكس ما فعلته مع ابنها الأول جايدن، والذي ما زالت تخفي وجهه عن الجمهور في الصور والفيديوهات التي يظهر بها على انستقرام، وتوقع الجمهور أن تعود ميريام فارس لعادتها مع ابنها الثاني أيضاً بعدما يكبر قليلاً، وتحرص ميريام فارس على مشاركة الجمهور للحظات عدة مع ابنائها في الفترة الأخيرة.

ميريام فارس تواصل غيابها عن الأعمال الفنية

وينتظر جمهور ميريام فارس عودتها لأعمالها الفنية في عام 2021، بعد غيابها في العام الماضي بسبب ظروف حملها وولادتها لابنها دايف، وتتفرغ في الفترة الحالية لرعاية ابنها ولم تكشف ملامح أعمالها الفنية المقبلة، وكانت ميريام فارس أعلنت بشكل مفاجئ ولادتها لابنها "دايف"، في نهاية أكتوبر الماضي، بعد أسبوع من ولادته سراً وكذلك بعدما أخفت فترة حملها عن الجميع، ونشرت فيديو على "انستجرام" وزفت به الخبر للجمهور، وذلك بعد فترة من غيابها عن السوشيال ميديا والتي أثارت التكهنات وقتها على حملها قبل أن تؤكدها بخبر ولادتها.