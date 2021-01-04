نجاة الصغيرة تتحدث بعد غياب وتكشف عن حالتها الصحية وسبب اختفائها.. بالفيديو

نجاة الصغيرة عادت للحديث بعد غياب طويل، وخرجت عن صمتها بعد فترة من التكهنات والتساؤلات حول حالتها الصحية والنفسية، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية في أول حديث لها بعد غياب سنوات.

نجاة الصغيرة تخرج عن صمتها بعد سنوات طويلة

ونقل الإعلامي عمرو أديب رسالة عن الفنانة نجاة في برنامجه "الحكاية"، وقال إنها مندهشة من الشائعات التي تخرج حولها، سواء على حالتها النفسية أو الاجتماعية، مثل شائعات عدم وجود منزل لها أو معاناتها المادية، وقال إنها بخير ولا تعاني من أي مشكلة، وطلبت من الجمهور عدم تصديق كل ما يقال عنها، وقال عمرو أديب إنها جيدة ولا تريد أي شيء من أحد.

نجاة الصغيرة تكشف سبب غيابها

وخرجت نجاة الصغيرة عن صمتها بعد سنوات طويلة من الغياب والاختفاء، وأجرت مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامجه، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية، وقالت إنها بخير وتتواجد في منزلها، ولكنها لا تعرف الحديث وإجراء مداخلات وحوارات إعلامية وتجيد الغناء فقط، وأشارت إلى إنها بخير وتحب أن تطمئن جمهورها عليها، وأضافت إنها تقضي يومها في سماع الموسيقى، لأنها تعتبر نفسها داخل الموسيقى وتعتبرها حياتها.

وقالت نجاة الصغيرة إنها تستمع إلى الموسيقى التي تعلمتها من الفنانين الكبار مثل محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، واعتبرتهما مدرسة فنية وجامعة موسيقية وهي تخرجت منها بدرجة الدكتوراه، واعتبرت نفسها محظوظة لأنها جاءت في زمن هؤلاء، وإنها تخرجت من جامعتهم، وتعتبرهم أكثر من مجرد موسيقى أو غناء بل دراسة لأعمالهم.

نجاة الصغيرة تتحدث عن عودتها الفنية

وتحدثت نجاة الصغيرة عن عودتها للغناء والأعمال الفنية، وقالت إنها لا تمانع ولكنه أمر صعب في الوقت الحالي، بسبب عدم وجود فريق عملها وعدم وجود ملحن يقدم لها ما تتمنى تقديمه، بالإضافة إلى إنها تقدم أغاني صعبة وتعمل بطريقة مختلفة لا تتواجد هذه الأيام، وقالت إنها تحاول ولكن يوجد صعوبات، وإذا استطاعت فعل ذلك ستقدم أعمال جديدة في الفترة المقبلة.

وكانت نجاة الصغيرة-82 عام- قد أقلقت الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب شائعات اعتزالها الأضواء وارتداء النقاب، بالإضافة إلى الحديث عن تعرض منزلها لخطر الانهيار، و كان آخر ظهور للفنانة نجاة منذ ما يقارب العامين، وظهرت مرتدية الحجاب، خلال احتفالها بعيد ميلادها، واختفت نجاة عن الأضواء والفن منذ ما يقارب 18 عام، وعادت منذ 3 سنوات بصوتها على أغنية جديدة بعنوان "كل الكلام" مع الموسيقار طلال، ولكنها ظلت بعيدة عن الأضواء والتواصل مع الجمهور طوال تلك الفترة.