نبيل الحلفاوي عبر تويتر: إنها الفترة الأسوأ على الإطلاق

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "رغم كل ما مر في العمر من أزمات شخصية أو عامة إلا أنها الفترة الأسوأ على الإطلاق أمام عدو غامض يتخفي حتى بين الأصحاء وضمن كل تفاصيل الحياة ليغير شكلها تماما ورغم المعاناة نحمد الله على كل لحظة نكون قادرين فيها على محاولة تفاديه مهما أرهقنا ذلك".
وعلى جانب اخر يحرص الفنان نبيل الحلفاوي بإبداء رأية في كافة القضايا المطروحة والتي تشغل الراي العام سياسية، فنية ، ورياضية ويهتم بالرد على متابعيه والتفاعل معهم.
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