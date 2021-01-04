أتمنى لكم أيام جميلة.. حسن الرداد يوجه رسالة شكر بمناسبة عيد ميلاده

حرص الفنان حسن الرداد، على توجيه رسالة شكر لكل من هنئه بعيد ميلاده.

قال حسن الرداد، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "شكرا لكل الناس الحلوة اللى بعتولى تهنئة بمناسبة عيد ميلادى سواء كلمونى او بعتوا رسايل، و بتمنى لكم ايام جميلة و سنه سعيدة إن شاء الله".

يذكر أن هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان حسن الرداد زوج شقيقتها "إيمي" بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم : اسعد عيد ميلاد علي اخويا ، يارب ايامك كلها مليئة بالحب و السلام و النجاح .

و شارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.