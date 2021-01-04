شريف مدكور: أعرف ناس عندهم كورونا ومَش قادر أكلمهم

شارك الإعلامي شريف مدكور، جمهوره بمنشور لمعرفة آرائهم واستشارتهم.
وكتب شريف مدكور، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "عندي مشكله اني اعرف ناس عندهم كورونا و مَش قادر صراحه اكلمهم او ابعت حتي رساله لانهم مفكروش يكلموني او يسألوا عليا ايام مرضي انا كده غلطان؟".
وكان شريف، قد أعلن مؤخرًا عن استعداده للحصول علي مصل كورونا عن توافره في الأسواق وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي في بوك : " انا قررت اخذ مصل كورونا اول لما يكون متوفر".
يذكر أن الإعلامي شريف مدكور عانى في الفترة الأخيرة من الإصابة بمرض السرطان الذي أدى إلى اختفائه عن الشاشة بعض الوقت.
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