عاصي الحلاني يحسم الجدل حول إصابات جمهور حفله بفيروس كورونا

عاصي الحلاني خرج عن صمته بعد الجدل المثار حول حفله في رأس السنة بلبنان، والذي عرضه لهجوم كبير وتداول أخبار حول وجود إصابات بين الجمهور بفيروس كورونا.

عاصي الحلاني يرد على انتقادات حفله برأس السنة

وحسم عاصي الحلاني الجدل حول وجود إصابات بين جمهور حفله في رأس السنة بلبنان، ونشر تغريدة على تويتر دافع بها عن الحفل وقال:" للتوضيح الخبر عن إصابات كورونا بحفل ليلة رأس السنة غير صحيح والحفل كان مرخص من قبل الوزارات المختصة الداخلية والسياحة ولم يكن الحفل الوحيد في لبنان وكل ما يتداول على بعض المواقع غير صحيح مجرد إشاعات مفبركة ومغرضة..!".

عاصي الحلاني يحسم جدل إصابات جمهور حفله بكورونا

ونفى عاصي الحلاني معاقبته بعد الحفل، أول مخالفته للقوانين، وذلك بعد تداول أخبار وشائعات حول معاقبته بالإيقاف وكذلك تغريمه بسبب مخالفته للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وإقامته حفل جماهيري رغم الأزمة، وأكد عاصي الحلاني أن الحفل قانوني وحصل على التصاريح اللازمة لإقامته، ولمح إلى وجود عدة حفلات أخرى في لبنان بخلاف حفله.

وكان عاصي الحلاني قد تعرض لانتقادات كبيرة وهجوم من البعض بعد تداول مقاطع فيديو من حفله في رأس السنة، والتي شارك بها المطربين ملحم زين ونادر الأتات، وأظهرت الفيديوهات التجمعات الجماهيرية في الحفل وعدم الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي، وتداولت شائعات حول وجود إصابات بالجملة بين الجمهور، ومطالبة البعض لحضور الحفل بإجراء تحاليل كورونا للتأكد من سلامتهم.

أمل حجازي تثير الجدل بهجومها على مطربي حفلات رأس السنة

ومن بين الهجوم الذي تعرض له عاصي الحلاني، تغريدة من الفنانة المعتزلة أمل حجازي، والتي هاجمت المطربين الذين أحيوا حفلات في رأس السنة رغم أزمة كورونا، وأثارت الجدل بهجومها وقالت:" كل فنان اقام حفل في رأس السنة بظل كورونا وبظل الاعداد المخيفة التي يشهدها لبنان فهو بلا ضمير وبلا انسانية وعبداً للمال"، ولم يرد عاصي الحلاني على هجومها واكتفى بتوضيح حقيقة وجود إصابات بكورونا في الحفل المثير للجدل.