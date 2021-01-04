فاضي شوية نشرب قهوة.. محمد هنيدي يسترجع ذكرياته مع علاء ولي الدين

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بصورة جديدة له مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وعلق محمد هنيدي على الصورة بجزء من كلمات أغنية حمزة نمرة الجديدة فاضي شوية وكتب قائلا "فاضي شوية نشرب قهوة فى حتة بعيدة، إعزمني على نكتة جديدة، وخلّي حساب الضحك عليّا".

ويواصل محمد هنيدي، تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وهو من بطولة منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.