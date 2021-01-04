في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سهير زكي

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ولدت سهير زكى، عام 1945 بمحافظة المنصورة، وكانت بدايتها، عندما حضرت إلى القاهرة لتبدأ أولى خطواتها عندما رقصت في برنامج "اضواء المسرح" وفي الملاهي الليلية.
شاركت فى ما يقرب من 50 عملا سينمائيا كراقصة وممثلة، كما رقصت إمام العديد من رؤساء الدول فى الحفلات الرسمية والافراح الخاصة بذويهم مثل انور السادات وجمال عبد الناصر وريتشارد نيكسون، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، وشاه إيران.
تزوجت سهير زكى، من المصور محمد عمارة، وأنجبت منه ولدًا، وقررت الاعتزال فى عام 1983 حتى تتفرغ لحياتها الأسرية.
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