مواقف مؤثرة للنجوم مع وحيد حامد قبل وفاته..ودرة تكشف سراً عن علاقتها به

ما زال خبر رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد يحتل صدارة المشهد في الوسط الفني، وكشف نجوم الفن مواقف مؤثرة مع وحيد حامد قبل وفاته، وكذلك كلماته الأخيرة في مهرجان القاهرة السينمائي.

إلهام شاهين وليلى علوي تكشفان وصية وحيد حامد لهما

وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن كواليس الحديث الأخير لها مع الكاتب وحيد حامد قبل وفاته، والذي اعتبرته بمثابة توديع ووصية لها مع ليلى علوي، وقالت في تصريحات تلفزيونية لها إنها ذهبت مع ليلى علوي للحديث مع وحيد حامد بعد حفل تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، ولكنهما فوجئا باكتفاء وحيد حامد بالقول لهما:"خدوا بالكم من نفسكم".

درة تكشف سراً عن علاقتها بوحيد حامد

وكشفت الفنانة درة عن سر جديد عن علاقتها بالكاتب وحيد حامد، وذلك من خلال رسالة نعيها له على انستقرام، والتي كشفت بها عن ترشيحها للمشاركة في مسلسل "بدون ذكر أسماء" ولكنها لم تستطع المشاركة، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن هوية الدور الذي كانت ستقدمه في المسلسل، وقالت درة في حديثها:" كان واحدا ممن ساندوا بدايتي لن أنسى اللحظة التي اخترتني فيها لدور ونيسة وشرفت بالعمل معه في "الأولة في الغرام" وكان بمثابة اب ثاني وصديق وأستاذ ومعلم كبير.. ثم عندما رشحتني في "بدون ذكر أسماء " ولكن الظروف حالت دون قيامي به للأسف".

نادية الجندي ودينا الشربيني تكشفان مواقفهما مع وحيد حامد

وكشفت الفنانة نادية الجندي أيضاً عن موقف لها مع الكاتب وحيد حامد، وقالت إنها قدمت معه فيلم "ملف سامية شعراوي"، وكان يرفض تعديل أي جملة في السيناريو بالعمل، لدرجة إنه أبلغهم بعدم كتابة اسمه على الفيلم في حال تعديل جملة به، وأضافت إنهم كانوا يريدون تغيير بسيط في إحدى جمل الفيلم ولكنه رفض بشده، واستطاعوا إقناعه بصعوبة في النهاية.

أما الفنانة دينا الشربيني ففاجأت الجمهور بعلاقتها بالكاتب وحيد حامد، رغم عدم عملها معه من قبل، وقالت في نعيها له إنه وقف بجانبها في أزماتها وذكرت:" يمكن ماحدش يعرف انه كانت بتربطنى بك علاقة رائعة قوية جدا بس حبيت اقول ازاى حضرتك كنت بالنسبة لى اب ورجل عظيم، وقفت جنبي فى كل المحن..".

يسرا تكشف سراً عن الحالة المرضية للراحل وحيد حامد

وقالت الفنانة يسرا في تصريحات تلفزيونية لها إن من أسباب تدهور الحالة الصحية للكاتب وحيد حامد هو تفكيره وانشغاله بهموم البلد وخوفه عليها، وذكرت في نعيها له:" أخر كلمة ليك هتفضل معلمة في قلبي و عقلي "أنا حبيت أيامي" الحمد لله إنك شوفت بعينك حب واحترام و تقدير مصر كلها ليك، انت خسارة كبيرة جدا للإنسانية وللفكر وخسارة أكبر لينا كفنانين وأصدقاء، ربنا يصبرنا على فراقك و إلى أن نلتقي".