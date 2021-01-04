كورونا والمشاهير.. تطور جديد في حالة يسرا وشريف رمزي يعلن تعافيه من الفيروس

يسرا كشفت عن تطورات جديدة في حالتها الصحية بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا، وأعلن الفنان شريف رمزي تعافيه، في حين انضم عدد من المشاهير إلى قائمة المصابين بالفيروس.

نقل والد زوجة أحمد السقا إلى العناية المركزة بعد إصابته بكورونا

وأصبح محمد الصغير، مصفف الشعر الشهير ووالد مها الصغير زوجة أحمد السقا، أحدث المصابين بفيروس كورونا، ونقل إلى المستشفى في الساعات الأخيرة بعد تدهور حالته الصحية ووضع في العناية المركزة، وتضامنت الفنانة لطيفة مع محمد الصغير، ونشرت صورة له على تويتر وقالت:" يا رب تقويه وتشفيه عشرة العمر الاخ والصديق الوفى المخلص عشرة العمر محمد الصغير".

تطورات حالة يسرا ووائل الإبراشي الصحية

وأقلق الإعلامي وائل الإبراشي الجمهور على حالته الصحية بعد تداول شائعات عن وفاته وعن تدهور حالته، خاصة بعدما كشف في رسالة له عن معاناته الصحية في المستشفى، ولكن أسرته طمأنت الجمهور على حالته الصحية وأكدت استقرارها وتحسنها في الساعات الأخيرة وذلك خلال تدوينة على فيسبوك جاء بها:" استقرار وتحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بفضل الله سبحانه وتعالي".

أما الفنانة يسرا، فأقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعد تداول أنباء عن تدهورها بسبب حزنها على وفاة صديقها الكاتب وحيد حامد، ولكن مصادر أكدت إنها في تحسن وحالتها مستقرة وما زالت في المنزل رغم معاناتها من صعوبة في التنفس، ولكن القلق عاد مجدداً بعد التساؤلات حول إصابة زوجها خالد سليم معها أيضاُ، وذلك بسبب تدوينة لأحد أصدقائها والتي دعى بها بالشفاء لها وزوجها من الفيروس.

وردت يسرا على تدوينة صديقها، في الساعات الأخيرة وهو ما طمأن الجمهور على حالتها الصحية والنفسية بتواجدها على السوشيال ميديا، وقالت في آخر تغريداتها:" إلى الصديق الغالي والقريب إلى قلبي ريكاردو كرم، سلامي ليك ولزوجتك والأبناء و لكل أهل بيروت بلدي الثاني، كل سنة وأنت طيب وناجح وقريب من قلبنا بنحبك أوي.. شكراً على اهتمامك وأتمنى لك تمام الصحة".

تعافي شريف رمزي من فيروس كورونا

وينتظر الجمهور كشف عدد من النجوم على حالتهم الصحية بعد فترة من إصابتهم ومنهم الفنان أمير كرارة وجومانا مراد وإيناس الدغيدي، في حين أعلن الممثل شريف رمزي تعافيه من الفيروس اليوم، وكشفت المخرجة هالة خليل عن استمرار معاناتها مع ارتفاع درجة الحرارة لليوم العاشر منذ إصابتها بالفيروس.