أخبار الفن| وفاة عمة الفنان مصطفى قمر .. بسمة وهبة تنفعل على متابعة لهذا السبب

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها:

يحل اليوم الأثنين الموافق 4 يناير، عيد ميلاد الراقصة المعتزلة سهير زكي. ولدت سهير زكى، عام 1945 بمحافظة المنصورة، وكانت بدايتها، عندما حضرت إلى القاهرة لتبدأ أولى خطواتها عندما رقصت في برنامج "اضواء المسرح" وفي الملاهي الليلية.

يحل اليوم الإثنين 4 يناير، عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي، والتي أتمت عامها الـ 59. قدمت ليلى علوي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني كان من بينها كل من فيلم " تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، و غيرها من الأعمال.

شارك الإعلامي شريف مدكور، جمهوره بمنشور لمعرفة آرائهم واستشارتهم. وكتب شريف مدكور، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "عندي مشكله اني اعرف ناس عندهم كورونا و مَش قادر صراحه اكلمهم او ابعت حتي رساله لانهم مفكروش يكلموني او يسألوا عليا ايام مرضي انا كده غلطان؟".

اعلن الفنان مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفاة عمته.

علق الفنان نبيل الحلفاوي على الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

نشرت الاعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" فيديو من مطعمها، الذي استقبلت فيه الفنان الكبير سمير صبري.