النجوم يحتفلون بعيد ميلاد ليلى علوي وإلهام شاهين ورسالة خاصة من أصالة

ليلى علوي وإلهام شاهين تحتفلان بعيد ميلادهما اليوم، ووجه عدد من النجوم رسائل خاصة ومؤثرة إليهما في هذه المناسبة، وعلى رأسهم أصالة وسوسن بدر ودنيا سمير غانم وغيرهن.

إلهام شاهين وليلى علوي تتبادلان الرسائل في عيد ميلادهما

واحتفلت إلهام شاهين بعيد ميلاد صديقتها ليلى علوي الـ 59 اليوم، ونشرت صورتها على انستقرام وقالت عنها:" حبيبتى ليلى كل سنة وإنتى جميلة يا صاحبة أرق قلب.. فنانة راقية محترمة بتحب كل الناس.. وجدعة جدا مع أصحابها.. ربنا يحميك من كل شر و يبارك لك فى كل خطوة و يفرح قلبك يارب.. و لميا أختك قمرايه وفله زيك .. بحبكم من كل قلبي وبتمنالكم كل الخير حبيبتى".

وردت ليلى علوي على رسالة إلهام شاهين، واحتفلت دوت الخليج الأخرى بعيد ميلاد إلهام الـ60، وقالت عبر حسابها بتويتر:" إلهام دوت الخليج المحبة والجدعنة والقلب الابيض اللي يساع الدنيا.. فنانة كبيرة وجميلة وإنسانة أكبر وأجمل عشرة عمر ونجاح وسنين حلوة أتقاسمناها سوا.. السنة دي بنحتفل بعيد ميلادها ودورها الرائع في فيلم حظر تجول وجائزة احسن ممثلة.. كل سنة وأنتي ملهمة يا إلهام ومبسوطة وطيبة وفرحانة ف وسط حبايبك".

أصالة تحتفل بعيد ميلاد إلهام شاهين

واحتفل عدد من النجوم بعيد ميلاد إلهام شاهين، ووجهوا إليها رسائل خاصة، وعلى رأسهم الفنانة أصالة التي هنأتها قائلة:" منّ أوّل يوم عرفتها لهاليوم ماشفتها غير مُحبّه طيّبه كريمه لطيفة.. الله يسعد قلّبها ويطوّل بعمرها ويمتّعها بالصحة والعافية والنجاح .. كلّ سنة وحبيبة الكلّ بألّف خير".

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لإلهام شاهين ووجهت لها رسالة تهنئة في عيد ميلادها، وكذلك الفنانة ناهد السباعي والتي نشرت مشهد لهما من فيلم "يوم للستات" وقالت:" عيد ميلاد سعيد لأروع امرأة آمنت بي منذ البداية والتي أعطتني فرصاً ذهبية، بحبك يا إلهام، واتمنى لك كل الفرح والنجاح هذا العام".

إلهام شاهين وليلى علوي تحتفلان بعيد ميلادهما

ونشرت الفنانة سوسن بدر صورة لإلهام شاهين وهنأتها قائلة:" كل سنة وانتي طيبة وناجحة وقوية ونقية عيد ميلاد سعيد يا الهام"، وتلقت إلهام شاهين المزيد من رسائل التهنئة من زملائها ومنهم كندة علوش وجومانا مراد وبدرية طلبة وبشرى وصابرين وغادة عادل وغيرهن.