الحلفاوي عبر تويتر: إنها الفترة الأسوأ على الإطلاق

علق الفنان نبيل الحلفاوي على الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏رغم كل ما مر في العمر من أزمات شخصية أو عامة إلا أنها الفترة الأسوأ على الإطلاق أمام عدو غامض يتخفي حتى بين الأصحاء وضمن كل تفاصيل الحياة ليغير شكلها تماما ورغم المعاناة نحمد الله على كل لحظة نكون قادرين فيها على محاولة تفاديه مهما أرهقنا ذلك".

وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.

وعلى جانب اخر يحرص الفنان نبيل الحلفاوي بإبداء رأية في كافة القضايا المطروحة والتي تشغل الراي العام سياسية، فنية ، ورياضية ويهتم بالرد على متابعيه والتفاعل معهم.