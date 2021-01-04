اعلن الفنان مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفاة عمته. وكتب مصطفى قمر قائلا "انتقلت الي رحمة الله وأمنه عمتي الحاجة ام كلثوم قمر (كلثومة) ارجو من حضراتكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولنا الصبر والسلوان ولا يريكم الله مكروه في عزيز لديكم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة عمه الفنان مصطفى قمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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