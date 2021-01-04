فى ذكرى وفاتها.. تعرف على عدد زيجات دولت أبيض

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة دولت أبيض، "4 يناير 1978م" والتى شاركت فى عدد من الأعمال السينمائية بدور الأم.

كان أبرز هذه الأدوار "زينب" و"أولاد الذوات" و"الوردة البيضاء" و"الشيخ حسن" و"غرام الأسياد" و"إمبراطورية ميم" .

اكتشف الفنان عزيز عيد دولت أبيض عام 1917، وذاع صيتها وبدأ المنتجون يتهافتون على التعاقد معها لذا انتقلت الى عدة فرق مسرحية أبزرها فرقة نجيب الريحاني وفرقة جورج أبيض.

وتزوجت دولت أبيض مرتين الأولى من رجل من خارج الوسط الفنى وتوفي زوجها قبل أن تتم 23 عاما، ثم تزوجت من جورج أبيض، حيث اعتنقا الإسلام بعد ذلك سويا.