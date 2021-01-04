مقطع فيديو غريب .. دينا الشربيني تكسر الصحون بشكل غاضب

احتفلت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف بأعياد رأس السنة في دبي برفقة النجمة دينا الشربيني.
وظهرت الفنانة دينا الشربيني في فيديو عبر خاصية الاستوري في فيديو غريب وهي تكسر الصحون في دبي مع سلمي أبو ضيف بعدما قضت احتفالات رأس السنة.
وأحدث أعمال سلمى أبو ضيف، مسلسل "حدوتة مرة" الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة غادة عبدالرازق، مجدي كامل، أحمد صفوت، محمد شاهين، أحمد صيام، عبير منير، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.
انتهت أسرة مسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني من إتمام التعاقد مع الأبطال الرئيسيين للعمل المقرر عرضه في دراما شهر رمضان المقبل.
وانضم الفنانون ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، وأحمد مجدى وسامى مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة والشباب.
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