سر سعادتي و ملكة حياتي .. شيماء سيف تحتفل بعيد ميلاد والدتها

احتفلت الفنانة شيماء سيف بعيد ميلاد والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت شيماء صورة لها برفقة والدتها وعلقت قائلة : انهاردة احلى يوم فى الدنيا يوم عيد ميلاد قلبى وكل دنيتى احلى ام فى الكون واحن واجدع وارجل ام فى العالم كل سنة وانتى نور حياتى كل سنة وانتى سر سعادتي ووجودى ياكوكو ياحب العمر كله ربنا يباركلى فيكى ويديكى الصحة وطولة العمر والله ياماما لو جبتلك الدنيا كلها تحت رجلك ماهتوفيكى حقك بحبك يانبض قلبى ونور عنيا وملكة حياتى.

وقد أشادت شيماء سيف مؤخرًا بالمسرحية الكوميدية هابي نيو يير بالعربي.

ونشرت شيماء سيف صورة لنجوم مسرحية هابي نيو يير بالعربي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلا: "هتعيشوا أجواء احتفالية مميزة مع المسرحية الكوميدية #هابينيويير_بالعربي ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا". وتابعت: "العرض ضمن فعاليات Carnival Cairo Show لسهرة رأس السنة 2021 اللي بيضم مفاجآت كتير تاني مع نجوم الغناء في مصر على مسرح Cairo Show (ماركيي) - كايرو فستيفال سيتي - التجمع الخامس".